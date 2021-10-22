Протасевич пытается компенсировать через СМИ и другие источники тот вред, который он нанес - Шпаковский

Фото из архива

БЕЛТА

В студии вспомнили события мая 2021 года, когда самолет авиакомпании Ryanaur, на борту которого был Роман Протасевич экстренно приземлился в Минске.и информации тот вред, который он нанес. Ведь он наносил его именно в информационном пространстве, - высказался эксперт.Несмотря на то, что с точки зрения юриспруденции Протасевич каялся, наказания он не избежит. Но это будет учтено в суде, считает специалист.