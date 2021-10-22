Протасевич пытается компенсировать через СМИ и другие источники тот вред, который он нанес - Шпаковский

Такую точку зрения выразил политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Фото из архива БЕЛТА
В студии вспомнили события мая 2021 года, когда самолет авиакомпании Ryanaur, на борту которого был Роман Протасевич экстренно приземлился в Минске.
- У меня нет информации о том, что это было срежисированная операция белорусских спецслужб. Факт в том, что правоохранительные органы на каком-то этапе получили информацию о том, что на борту находится Протасевич. Никаких других вариантов, чтобы задерживать подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, у правоохранительных органов Республики Беларусь не было. Понятно, государство отыграло карту Протасевича в свою пользу. Он компенсирует через СМИ и другие источники информации тот вред, который он нанес. Ведь он наносил его именно в информационном пространстве, - высказался эксперт.
Несмотря на то, что с точки зрения юриспруденции Протасевич каялся, наказания он не избежит. Но это будет учтено в суде, считает специалист.