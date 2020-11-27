Модный журнал Vogue Arabia представил обложку за декабрь 2020 года, номер которого посвящен Саудовской Аравии и поддержке женщин в стране.
Так, на обложке, автором которой стала фотохудожница Хаят Усама, запечатлены пять молодых девушек со всей страны в традиционных костюмах. Каллиграфия на обложке гласит: «В самом сердце Саудовской Аравии». Позади женщин находится объект наследия ЮНЕСКО – Дирия, первоначальный дом саудовской королевской семьи и место, где впервые было сформировано королевство.
Всего в выпуск вошли пять обложек, помимо обыкновенных женщин, на разных версиях изображены и профессиональные модели арабского происхождения, и местные знаменитости.
Фото: Vogue Arabia
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Простые арабские женщины попали на обложку Vogue
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