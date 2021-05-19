Проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова – о межрегиональном сотрудничестве в сфере образования

28 мая 30 студентов Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (имя он сменил этой весной, больше известен как Могилевский государственный университет продовольствия – единственный вуз в стране, где готовят специалистов пищевой промышленности) в составе сервисного отряда отправятся в Анапу. Будут работать в новом отеле. Об этом и о межрегиональном сотрудничестве с Россией рассказала проректор по воспитательной работе университета Ольга Мацикова.
– Наши ребята смогут летом и заработать, и отдохнуть. Кстати, дорогу туда и обратно оплачивает принимающая сторона. А управляющая в этом отеле – наша соотечественница, уроженка Беларуси, – уточняет Ольга Владимировна. – С Россией и в частности с Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского у нас давние партнерские связи. Их студенты приезжали к нам в «зимнюю школу». 2 недели жили в общежитии нашего вуза, проходили практику: готовили блюда белорусской кухни, посещали предприятия – «Красный пищевик», «Бабушкину крынку», Могилевский мясокомбинат. Планировалось, что к ним поедут – по обмену – наши студенты, уже и группа была сформирована. Но планы нарушил ковид. Впрочем, несмотря на карантин и то, что были закрыты границы, мы продолжили сотрудничество. Наши преподаватели, в том числе и я, читаем российским студентам онлайн-лекции по специальным дисциплинам. К слову, недавно выяснилось, что среди первокурсников Московского университета – два белоруса. Есть у нас с россиянами и совместные научные проекты. А в мае этого года в республиканском конкурсе студенческих семей «Счастливы вместе» впервые приняла участие семья россиян. Супруги – студенты МГУТУ. Домой они уехали с наградой – разделили третье место со студенческой семьей из Беларуси.
Сегодня в Могилевском государственном университете продовольствия учатся ребята из всех регионов страны. Выпускники вуза востребованы на рынке труда как Беларуси, так и России.
Фото Мариам Табагари
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Проректор по воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Ольга Мацикова – о межрегиональном сотрудничестве в сфере образования
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