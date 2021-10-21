Проректор БГУ: наши преподаватели активно подключились к освоению форм подачи информации, которые удобны для современных студентов

– рассказала гостья программы.Она добавила, что все студенты сегодня очень индивидуальны. Проректор также рассказала, как преподаватели вуза осваивают новые технологии:– поделилась мнением она.Оксана Николаевна также подчеркнула, что современный преподаватель переходит из разряда транслятора знаний в своего рода менеджера образовательного процесса.