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  2. Проректор БГУ: наши преподаватели активно подключились к освоению форм подачи информации, которые удобны для современных студентов

Проректор БГУ: наши преподаватели активно подключились к освоению форм подачи информации, которые удобны для современных студентов

Об этом рассказала в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио проректор БГУ Оксана Здрок. 


– Сегодня предпринимаются попытки провести усредненные исследования о мотивации у студентов. Я должна сказать, что они во все времена остаются студентами, независимо от того, что сейчас ребята ориентированы на цифровые технологии и мобильные устройства. Студенческие годы – это всегда потребность найти себя и свое место, самореализоваться и самоутвердиться, заслужить авторитет. По моим наблюдениям, у студентов сегодня есть важная потребность, чтобы их восприняли как серьезных и взрослых людей, которые уже в годы обучения могут внести значимый вклад в развитие общества. К слову, у нас действует масса органов студенческого самоуправления, – рассказала гостья программы.   

Она добавила, что все студенты сегодня очень индивидуальны. Проректор также рассказала, как преподаватели вуза осваивают новые технологии: 

– Всегда говорят о разрыве между поколениями, и сейчас создается иллюзия, что он увеличивается. А преподаватели всегда ориентированы на то время, в котором живут студенты. И сегодня наши педагоги очень активно подключились к освоению тех форм подачи информации, которые удобны для современных студентов. На образовательном портале у нас более 7 тысяч площадок. Каждый преподаватель там создает свою платформу, куда выкладывает не только учебные материалы и тесты, но и организовывает чаты со студентами. Этот разрыв в поколении, наоборот, уменьшается, – поделилась мнением она. 

Оксана Николаевна также подчеркнула, что современный преподаватель переходит из разряда транслятора знаний в своего рода менеджера образовательного процесса. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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