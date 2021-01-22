Прораб и водитель одной из строительных организаций Бреста разработали план левых рейсов на служебном автомобиле МАЗ. За несколько дней они вывезли около 340 тонн грунта с городского промышленного карьера. Грунт изначально предназначался для земляных работ в одном из строящихся микрорайонов Бреста. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1200 рублей. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Сотрудники ОБЭП Московского РОВД установили причастных к краже. Оперативники задержали горожан 43 и 35 лет с поличным при реализации песчаного грунта покупателю. О том, что товар был добыт преступным путем, ни один из клиентов не знал. Фигуранты признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме.
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Фото: БЕЛТА
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Прораб и водитель одного из брестских предприятий украли около 340 тонн грунта для продажи
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