Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 июня 2021 года № 326, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, пропуск на право въезда, входа, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси, может выдаваться в электронной форме. Белорусам такой пропуск не требуется.
Также в электронной форме теперь может выдаваться разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной полосе, внутренних водах в пределах погранзоны и погранполосы.
Отмечается, что электронная форма теперь предусмотрена и для пропуска на право въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной полосе.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме
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