Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая политический курс президента Молдовы Майи Санду, по результатам выборов получает 63 мандата в новом составе парламента, передает ТАСС.
Избирательный блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата, а партия «Шор» – 6. ПДС сможет сформировать парламентское большинство и самостоятельно утвердить правительство страны.
Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове состоялись 11 июля.
Фото: ТАСС
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Пропрезидентская партия получила более 60 мандатов из 101 в парламенте Молдовы
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