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  2. "Пропавшую без вести" белорусскую мошенницу, выманившую более $200 тыс., нашли в России

"Пропавшую без вести" белорусскую мошенницу, выманившую более $200 тыс., нашли в России

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летней минчанки, обвиняемой в мошенничестве.


Женщина на протяжении двух лет выманивала деньги у знакомых. Она одалживала различные суммы под предлогом строительства квартиры, рассказывала, что долгое время состояла в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий и ей предложили построить сразу две однокомнатные квартиры.

Так, в апреле 2017 года у одного из потерпевших фигурантка взяла в долг 50 тысяч долларов, пообещав в качестве возврата долга одну из квартир. Мужчина отказался от такого предложения, но деньги одолжил, попросив вернуть долг наличными. После этого она раз за разом переносила дату возврата долга, рассказали в Следственном комитете, мотивируя это откладывающейся датой сдачи дома. Более того, сумела одолжить позже у этого же человека еще 20 тысяч долларов «на завершение ремонта», «чтобы скорее продать квартиру».

Всем потерпевшим мошенница обещала вернуть деньги в конце января 2019 года, однако с этого времени минчанка вовсе перестала выходить на связь. В общей сложности с апреля 2017 года по январь 2019 года фигурантка завладела денежными средствами на общую сумму более 500 тысяч рублей.

В марте 2019 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Следователи объявили ее в межгосударственный розыск, осенью 2019 года она была задержана на территории России и позже передана белорусской стороне.

В настоящее время минчанка находится под стражей. Уголовное дело передано для направления в суд.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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