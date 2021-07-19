На камеры видеонаблюдения на железнодорожной станции города Нагоя в центральной части Японии попал человек, похожий на пропавшего атлета из команды Уганды, пишет Kyodo.
По информации агентства, угандиец, разыскиваемый полицией, мог сойти с поезда на этой станции.
16 июля появилась информация, что 20-летний штангист Джулиус Секитолеко мог купить билет на скоростной поезд и отправиться в сторону города Нагоя из города Идзумисана (префектура Осака), где размещается команда Уганды. Перед этим спортсмен оставил записку, в которой сообщил, что хочет остаться и работать в Японии.
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Для противодействия распространению коронавируса нового типа введены жесткие ограничительные меры. В частности, все перемещения спортсменов строго контролируются, при этом они могут передвигаться лишь на специально арендованном транспорте только между местом своего постоянного размещения и спортобъектами. А кроме того, атлеты не могут контактировать с жителями Японии.
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Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в городе Нагоя
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