Пропавший в Японии спортсмен из Уганды мог сойти с поезда в городе Нагоя

По информации агентства, угандиец, разыскиваемый полицией, мог сойти с поезда на этой станции.16 июля появилась информация, что 20-летний штангист Джулиус Секитолеко мог купить билет на скоростной поезд и отправиться в сторону города Нагоя из города Идзумисана (префектура Осака), где размещается команда Уганды. Перед этим спортсмен оставил записку, в которой сообщил, что хочет остаться и работать в Японии.Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Для противодействия распространению коронавируса нового типа введены жесткие ограничительные меры. В частности, все перемещения спортсменов строго контролируются, при этом они могут передвигаться лишь на специально арендованном транспорте только между местом своего постоянного размещения и спортобъектами. А кроме того, атлеты не могут контактировать с жителями Японии.