Пропавший в Хабаровском крае России самолет Ан-26 проверял системы навигационного радионаблюдения

Самолет Ан-26, пропавший с радаров в Хабаровском крае России, проверял системы навигационного радионаблюдения. Воздушное судно должно было вернуться в аэропорт в 12:10 по минскому времени, информирует ТАСС.
– 22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки – 19:10 (12:10 МСК). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось, – уточнили информацию в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, в самолете находились шесть членов экипажа. В МЧС уточнили, что Ан-26 пропал с радаров в 38 км от воздушной гавани Хабаровска, предположительно, в районе Большехехцирского заповедника.
По факту пропажи возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски самолета.
Фото: ТАСС