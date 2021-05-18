Пропавший в Бресте футболист из Нигерии найден

– 20-летний гражданин Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел найден. Правоохранители установили его местонахождение. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, – пояснили в областном УВД и добавили, что других подробностей пока нет.
Как сообщалось ранее, в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Были предположения, что иностранец мог отправиться в столицу.
Фото Telegram-канала МВД "Разыскивает милиция"
В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии: его ищут уже 10 дней