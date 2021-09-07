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  2. Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Две школьницы из города Киселевск Кемеровской области РФ, пропавшие вчера, обнаружены мертвыми, пишет ТАСС.


Родители девочек 2010 года рождения обратились в правоохранительные органы сегодня ночью. По тревоге был поднят личный состав ОВД Киселевска. Принимали участие в поисках и волонтеры.

В группах в соцсетях сообщалось, что в последний раз школьниц видели в магазине с неизвестным, который покупал им сладости, а после этого они вместе ушли в сторону гаражей.

Подозреваемый, которым оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски, задержан. Он дал признательные показания. Ранее этот мужчина был судим за преступления сексуального характера в отношении детей. Десять лет он провел в колонии.

Заведено уголовное дело.

Фото: архив ТАСС
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