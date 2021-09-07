Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Две школьницы из города Киселевск Кемеровской области РФ, пропавшие вчера, обнаружены мертвыми, пишет ТАСС.
Родители девочек 2010 года рождения обратились в правоохранительные органы сегодня ночью. По тревоге был поднят личный состав ОВД Киселевска. Принимали участие в поисках и волонтеры.
В группах в соцсетях сообщалось, что в последний раз школьниц видели в магазине с неизвестным, который покупал им сладости, а после этого они вместе ушли в сторону гаражей.
Подозреваемый, которым оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски, задержан. Он дал признательные показания. Ранее этот мужчина был судим за преступления сексуального характера в отношении детей. Десять лет он провел в колонии.
Заведено уголовное дело.
Фото: архив ТАСС