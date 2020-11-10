Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах

В пятницу, 6 ноября, мать подростка сообщила в милицию о пропаже сына. Она рассказала, что молодой человек 31 октября уехал из горпоселка Россь в неизвестном направлении. По словам женщины, подросток любит посещать парки аттракционов и передвижные цирки, периодически без предупреждения родственников ездил в различные населенные пункты, чтобы посетить подобные объекты.В ходе розыскной операции выяснилось, что парень все это время находился в Осиповичах в парке аттракционов. Сотрудник парка прочитал в социальных сетях о пропавшем и сообщил в милицию.Во вторник утром, 10 ноября, подростка передали матери. С ним все в порядке.