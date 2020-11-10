17-летнего подростка из Волковысского района, о пропаже которого сообщала его мать, нашли в Осиповичах, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
В пятницу, 6 ноября, мать подростка сообщила в милицию о пропаже сына. Она рассказала, что молодой человек 31 октября уехал из горпоселка Россь в неизвестном направлении. По словам женщины, подросток любит посещать парки аттракционов и передвижные цирки, периодически без предупреждения родственников ездил в различные населенные пункты, чтобы посетить подобные объекты.
В ходе розыскной операции выяснилось, что парень все это время находился в Осиповичах в парке аттракционов. Сотрудник парка прочитал в социальных сетях о пропавшем и сообщил в милицию.
Во вторник утром, 10 ноября, подростка передали матери. С ним все в порядке.
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Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах
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