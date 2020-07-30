Пропавшего мальчика-аутиста нашли в Мядельском районе

9-летний парень пошел накануне вечером в магазин и пропал, рассказали в МВД Беларуси.

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Мальчик-аутист пропал накануне в агрогородке Нарочь. На пульт дежурного Мядельский РОВД позвонил отец парня, рассказав, что его 9-летний сын с аутизмом отправился в магазин и пропал.

- Правоохранители проверили близлежащие торговые точки, опросили продавцов и прохожих. Буквально в течение получаса удалось установить предположительное местонахождение мальчика, - рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, спустя какое-то время недалеко от дома мальчика была найдена его обувь, что означало, что пропавшего следует искать в лесу, где он недавно с родителями собирал ягоды.

- Вскоре на линию 102 позвонил водитель и сообщил, что видел босого мальчика на дороге. Это оказался Женя. Милиционеры вернули родителям ребенка, который за несколько часов ушел от дома на 10 км, - подытожила пресс-секретарь МВД.