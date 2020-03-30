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ПРООН поддерживает системы здравоохранения более десятка стран в борьбе с коронавирусом

Программа развития ООН уже оказывает поддержку системам здравоохранения более десятка стран и призывает международное сообщество объединиться и выделять ресурсы для совместного противодействия распространению COVID-19 и кризису в развивающихся странах, сообщили БЕЛТА в представительстве ПРООН в Беларуси.

Фото: архив БЕЛТА

В тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения ПРООН помогает странам оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19 и иметь возможность восстановиться в будущем, при этом уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам населения. "ПРООН уже оказывает поддержку системам здравоохранения в таких странах как Босния и Герцеговина, Вьетнам, Джибути, Иран, Китай, Кыргызстан, Мадагаскар, Нигерия, Парагвай, Панама, Сальвадор, Сербия, Украина и Эритрея", — отметили в представительстве.

ПРООН возглавляет и созданный фонд реагирования на COVID-19 с начальным капиталом в размере 20 миллионов долларов. Он финансируется за счет имеющихся ресурсов. Средства фонда распределяются так, чтобы предлагать оперативную помощь странам в их усилиях по сдерживанию коронавируса. По прогнозам ПРООН, для оказания поддержки 100 странам потребуется как минимум 500 миллионов долларов.

ПРООН обратилась к международному сообществу, призывая не ограничиваться только сегодняшними последствиями распространения вируса. Агентство подчеркнуло необходимость трех приоритетных действий: выделение ресурсов для противодействия распространению COVID-19, поддержка в принятии ответных мер во время самой вспышки и выделение ресурсов для предотвращения кризиса экономики в развивающихся странах. Образцом оперативных ответных мер ПРООН называет поддержку, оказываемую Китаю и другим азиатским странам по укреплению систем здравоохранения. Это приобретение необходимого медицинского оборудования и материалов, использование цифровых технологий и обеспечение оплаты труда медицинских работников.

В то же время ПРООН предложит странам поддержку в замедлении темпов распространения вируса и обеспечении социальной защиты уязвимых групп, посодействует принятию мер на уровне правительства и общества в целом в дополнение к поддержке системы здравоохранения.

В долгосрочной перспективе агентство будет работать со странами по оценке социальных и экономических последствий COVID-19 и помогать разрабатывать комплекс восстановительных мер.
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