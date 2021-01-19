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Промышленность, наука и медицина: Премьер-министр обсудил с Послом России в нашей стране приоритетные направления взаимодействия

Сегодня в Правительстве прошла встреча Премьер-министра Романа Головченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в нашей стране Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили широкий спектр вопросов. Роман Головченко подчеркнул, что Беларуси и России надо двигаться в сторону слияния своих потенциалов.


- В прошлом году белорусско-российские отношения развивались конструктивно и плодотворно. Впервые за много лет мы вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере, достигли всех договоренностей. Зафиксированы сферы, которые интересны для обеих сторон. Надо двигаться вперед. Нас жизнь подталкивает к тому, что мы должны объединять наши потенциалы - промышленный, интеллектуальный, научный, культурный, - в тот момент, когда мир, по моей оценке, идет по траектории раздела, идет на разрушение интеграции.

По словам Премьер-министра, пандемия фактически подстегнула эти процессы. Он считает, что странам нужно идти в сторону слияния потенциалов.

- Нужно создавать совместные торгово-промышленные цепочки, совместные бизнесы, уходить от крена регуляторного в сторону созидательную. Мы должны условно экономить деньги и интеллектуальные ресурсы друг друга, создавать товар, продукцию, разработки, которые бы при слиянии давали синергетический эффект.


Роман Головченко также заявил, что в ближайшее время Беларусь должна выйти на локализацию производства российской вакцины от COVID-19.

- Я удовлетворен тем, что наши ведомства плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства вакцины в Беларуси. Это даст нам новые компетенции в области микробиологии и фармацевтики.

Дмитрий Мезенцев в свою очередь отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в этом направлении.

- Прежде всего хочу поблагодарить за то очень профессиональное взаимодействие, которое сложилось у Минздрава Беларуси и России, Роспотребнадзора, производителей вакцины "Спутник V" и тех специалистов, которые сегодня готовятся к развертыванию совместного производства по созданию вакцины. Мы полагаем, что в феврале-марте будет уже выпущена первая промышленная партия именно на белорусской земле благодаря взаимодействию специалистов двух стран. И то, что Владимир Путин обозначил, что Беларусь будет первой страной, в адрес которой будет направлена вакцина, - все уже реализовано. И массовая вакцинация началась даже ранее, чем планировалось. Вначале планировалась в январе, но началась 29 декабря. Сейчас законтрактованы поставки вакцины на январь, февраль, март.


По словам дипломата, сотрудничество в этом направлении будет продолжаться.

- Это хороший пример для представителей других областей - экономистов, энергетиков, транспортников - как мы можем взаимодействовать, когда ищем совместные решения. 

Фото: БЕЛТА
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