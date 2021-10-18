Промышленное производство в Беларуси в январе – сентябре выросло на 7,9%

В комитете представили статистику по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 101,4%, «Обрабатывающая промышленность» – 107,9%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 110,9% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 103,1%.