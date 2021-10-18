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Промышленное производство в Беларуси в январе – сентябре выросло на 7,9%

В январе – сентябре текущего года объем промышленного производства в текущих ценах составил 111,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 107,9% к уровню января – сентября 2020 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.


В комитете представили статистику по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 101,4%, «Обрабатывающая промышленность» – 107,9%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 110,9% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 103,1%.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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