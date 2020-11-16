В январе – октябре текущего года объем промышленного производства в текущих ценах составил 94,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,8 процента к уровню января – октября прошлого года, в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» – 97,8 процента, «Обрабатывающая промышленность» – 99,3 процента, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 95,5 процента, «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,1 процента, сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета.
Индекс промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению октябрем 2019-го составил 104,2 процента, с сентябрем 2020-го – 107,5 процента.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – октября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 15,2 процента, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,6 процента, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,6 процента, транспортных средств и оборудования – на 1,3 процента.
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Промышленное производство в Беларуси в январе – октябре снизилось на 1,2 процента
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ