Промышленное производство в Беларуси в январе – октябре снизилось на 1,2 процента

Индекс промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению октябрем 2019-го составил 104,2 процента, с сентябрем 2020-го – 107,5 процента.Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января – октября предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 15,2 процента, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,6 процента, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,6 процента, транспортных средств и оборудования – на 1,3 процента.