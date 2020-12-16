Промышленное производство в Беларуси в январе – ноябре снизилось на 0,7%

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Производство в сфере горнодобывающей промышленности в 2020-м по сравнению с прошлым годом за указанный период сократилось на 2,2%, в обрабатывающей – на 0,2%. По такому виду деятельности, как «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом», оно снизилось на 4,4%. А производство в области «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» осталось на том же уровне.В комитете отметили, что индекс промышленного производства в ноябре 2020-го по сравнению ноябрем 2019-го составил 104,3%, с октябрем текущего года – 100,8%.При этом объем промпроизводства в сопоставимых ценах превысил уровень января – ноября предыдущего года в сфере изготовления изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,9%, транспортных средств и оборудования – на 3,2%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,1%.