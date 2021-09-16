Промышленное производство в Беларуси в январе–августе выросло на 8,6 процента

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,1 процента, в обрабатывающей – на 8,7 процента.По виду экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» производство выросло на 11,3 процента, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 2,7 процента.