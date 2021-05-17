Объем промышленного производства в Беларуси в январе –апреле в текущих ценах составил 46,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах – 111% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 0,5%, в обрабатывающей выросло на 11,3%.
По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 1,4%.
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Промышленное производство в Беларуси в январе – апреле выросло на 11%
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