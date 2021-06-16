Промпроизводство в Беларуси в январе – мае выросло на 11,1%

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Отмечается, что производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 0,2%, в обрабатывающей выросло на 11,5%.По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 2,2%.