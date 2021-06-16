Объем промышленного производства в Беларуси в январе – мае в текущих ценах составил 58,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах – 111,1% к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.
Фото: БЕЛТА
Отмечается, что производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 0,2%, в обрабатывающей выросло на 11,5%.
По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 2,2%.
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Промпроизводство в Беларуси в январе – мае выросло на 11,1%
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