Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов из-за тумана

Из-за сильного тумана пролив Босфор временно закрыли для транзитных судов, пишет РИА Новости.
"Туман, начавшийся в Стамбуле ночью, усилился к утру. Из-за него для транзитных судов временно закрыт Босфорский пролив в обоих направлениях", – уточняет телеканал NTV.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, являющимся частью Средиземного. Босфор – это часть внутриевразийской границы и самый узкий межконтинентальный пролив в мире.
По обеим сторонам пролива находится турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет примерно 30 километров. Максимальная ширина достигает 3,7 километра на севере, а минимальная – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.
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