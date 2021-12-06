Прокуроры Гомельской области выявили нарушения в выплате заработной платы и потребовали их устранить

За январь – октябрь нынешнего года прокуроры области провели 28 проверок на предприятиях относительно соблюдения законодательства о труде и своевременности выплаты заработной платы. Выявленные нарушения они отразили в 16 представлениях, 36 предписаниях, 9 официальных предупреждениях и 17 протестах на незаконные приказы нанимателей.

Несвоевременные выплаты заработной платы зафиксировали в организациях Буда-Кошелевского, Жлобинского, Кормянского, Речицкого, Добрушского, Мозырского, Наровлянского, Лоевского, Светлогорского и Калинковичского районов. Так, причиной невыплаты зарплаты в одном из хозяйств Буда-Кошелевского района стал неверный расчет денежных средств. За допущенные нарушения директор предприятия привлечен к дисциплинарной и административной ответственности, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

На одном из филиалов предприятия Светлогорского района директор ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по подготовке и оформлению документов о выплате заработной платы. Это обстоятельство не позволило работникам своевременно получить деньги за свой труд. Прокурор района объявил руководителю филиала официальное предупреждение, после чего направил в вышестоящую организацию постановление о возбуждении дисциплинарного производства. Там его рассмотрели и привлекли руководителя к дисциплинарной ответственности.

В ноябре прокуратура Рогачевского района выявила, что в ОАО по приказу директора с бригадира и его помощника, работающих на молочно-товарной ферме, взыскали более 620 рублей в счет возмещения причиненного хозяйству ущерба за возврат перерабатывающим предприятием молока. Приказ руководителя о привлечении бригадира и его помощника к материальной ответственности был опротестован прокурором, он потребовал изменить размер удержаний с указанных работников, поскольку был определен без основания. Суд протест прокурора удовлетворил.

– По требованию надзорных органов региона 30 должностных лиц за нарушения трудового законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности, 22 – к административной, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.