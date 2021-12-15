Прокурор Витебской области: в регионе наблюдается стабилизация криминогенной обстановки

Об этом во время встречи Главы государства с активом Витебской области доложил Президенту прокурор Витебской области Игорь Украинец, которого Александр Лукашенко попросил дать оценку работе правоохранительной системы региона:

– В Витебской области в текущем году наблюдается стабилизация криминогенной обстановки. Снижение общей преступности идет на уровне 6,5 процента. Это за 10 месяцев. Из негативных вопросов могу отметить, что наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений, как правило, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Игорь Украинец, кроме того, отметил незначительный рост числа убийств и покушений:

– В то же время не допущено роста умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Проводится, отметил областной прокурор, серьезная работа в части противодействия коррупции, а также по предупреждению падежа скота.

– Правоохранительными органами области возбуждено 70 уголовных дел по фактам приписок. В основном за подлог служебных документов, злоупотребление служебным положением. В области принимался ряд правильных решений, но на местах они зачастую исполняются не так, как необходимо. Поэтому имеют место такие недостатки, как элементарная бесхозяйственность, связанная с заготовкой кормов, кормлением молодняка, уборкой ферм, – отметил прокурор.

Также Игорь Украинец обозначил, что на территории области с наступлением отопительного сезона увеличилось число пожаров. Основная причина, по его словам, – это неосторожное обращение людей с огнем, в том числе при курении. Кроме того, добавил:

– Анализируя криминогенную ситуацию в области, следует отметить, что треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. И над этим нам еще предстоит работать.

Прокурор Витебской области резюмировал:

– Все органы правоохранительного блока способны выполнять и выполняют поставленные задачи. Всё хорошо быть не может. Недостатки существуют. Где-то мы поправляем. Но если в целом оценивать работу, то работа настроена на должном уровне.

Фото: БЕЛТА