Прокуратура Витебской области рассказала подробности ЧП с водой в Бешенковичах

Согласно данным службы информации прокуратуры региона, одной из возможных причин попадания в питьевую воду условно-патогенной микрофлоры может быть подтопление павильона станции обезжелезивания верховыми (талыми) и промывочными водами, которые проникли в негерметично закрепленный резервуар с очищенной водой. Вместе с тем факт подтопления павильона имел место и в середине марта текущего года.отметили в прокуратуре Витебской области.Кроме того, установлено, что работа станции обезжелезивания воды не соответствовала требованиям локальных документов, у специалистов не было оптимального плана действий при загрязнении воды. Записи журнала контроля технологического режима работы фактическому пребыванию специалистов на станции не соответствовали. Случаи длительного бездействия сотрудников филиала "Лепельводоканал" прокуратура Бешенковичского района фиксировала и при обследовании систем питьевого водоснабжения в агрогородке Ржавка и деревне Нижнее Кривино, которые периодически подтапливались грунтовыми водами.уточнили в прокуратуре региона.За недобросовестное исполнение служебных обязанностей три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.После проверки прокуратуры работники ЖКХ Витебской области провели промывку артезианской скважины с дезинфекцией сооружений, заменили фильтрующие материалы, усилили контроль за объектами водоснабжения.Отметим, что в конце марта жители домов по ул. Молодежной в Бешенковичах начали жаловаться на неприятный запах воды и ухудшение самочувствия. Всего в местную больницу с симптомами острой вирусной кишечной инфекции обратились 104 человека: из них 29 госпитализированы, 75 наблюдались амбулаторно.