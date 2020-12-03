В ведомстве намерены допросить экс-главу правительства Японии Синдзо Абэ по делу о возможном нарушении выборного законодательства при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии. Об этом написало агентство Kyodo.
Сообщается, что прокуратура уже направила повестку экс-премьеру.
Как отмечает ТАСС, действия прокуратуры – еще одна ступень в развитии скандала вокруг торжественного приема любования сакурой для дипломатов, выдающихся деятелей искусства, спорта, науки Японии. На таком мероприятии в 2019 году офис Абэ заподозрили в предоставлении неточной финансовой отчетности, нарушении закона о политических фондов и подкупе избирателей.
Напомним, Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре текущего года по состоянию здоровья. На посту премьер-министра он пробыл почти 8 лет – это рекорд для Японии.
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Прокуратура Токио хочет допросить бывшего премьера Синдзо Абэ
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Фото: РЕЙТЕР