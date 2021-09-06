Прокуратура России готовит новые иски о геноциде советского народа в годы войны

Российские прокуроры готовят иски о признании геноцидом действий нацистов в годы войны в Брянской и Ростовской областях. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", сообщает РИА Новости.
Псковский областной суд по иску прокуратуры 27 августа признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941–1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в отдельных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР.
"Готовятся необходимые материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей", – сказал Краснов.
Он напомнил, что первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года.
В июле ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска в Ростовской области, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам оккупанты ежедневно привозили на территорию кирпичного завода № 1 группы жителей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали около 700 советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
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