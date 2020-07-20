Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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ТАСС

, - сказала Нефедова.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Он следовал по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону улицы Новый Арбат., - сообщила Нефедова. Несмотря на это, актер не снизил скорости и не предпринял мер к остановке автомобиля, продолжив движение.В результате напротив дома № 3 по Смоленской площади машина Ефремова столкнулась с автомобилем ВИС-234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров, умерший в больнице от многочисленных травм.Как сообщил ранее адвокат Александр Добровинский, потерпевшими по делу признаны четыре человека - вдова, брат и два сына Захарова. По его словам, дело состоит читывает пять томов.