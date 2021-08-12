Прокуратура Литвы просит арестовать задержанных участников протеста в Вильнюсе

Фото:

delfi.lt

Представитель ведомства Гинтаре Виткаускайте сообщила, что прокуратура просит назначить меру пресечения задержанным в виде ареста на срок от одного до трех месяцев.Напомним, 10 августа в Вильнюсе возле здания Сейма прошла акция, которая переросла в массовые беспорядки. Митингующие требовали роспуска Сейма Литвы, а также досрочных выборов. Протест был спровоцирован планами правительства существенно ограничить в правах непривитых от коронавируса жителей. В результате беспорядков были задержаны 26 человек.