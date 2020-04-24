Прокуратура Гродненщины инициировала принятие дополнительных мер по профилактике коронавируса на автозаправках

Прокуратура Гродненской области инициировала принятие дополнительных мер по профилактике коронавирусной инфекции в сети АЗС региона, информирует служба информации областной прокуратуры.

Сотрудники Гродненской региональной таможни, ГАИ и филиала Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций по области за период действия постановления Совмина от 25 марта 2020 года «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19» составили в отношении транзитных автоперевозчиков 357 протоколов за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий по ст. 23.4 КоАП. В указанном документе прописан перечень республиканских автодорог, по которым обязаны двигаться транзитные перевозчики и на которых возможны остановка для отдыха и питания водителей, а также заправка автомобилей.

Прокуратура Гродненской области, проанализировав факты нарушений, предложила руководителям организаций, имеющих сеть АЗС на территории региона, разместить в видных местах информацию о том, что транзитному транспорту запрещено заправляться на станциях, не включенных в перечень.

«В целях минимизации угроз эпидемиологическому благополучию населения прокуратура Гродненской области поручила также руководству предприятий по обеспечению нефтепродуктами оперативно разработать и внедрить алгоритм взаимодействия персонала АЗС с подразделениями филиала по Гродненской области Транспортной инспекции и ГАИ УВД Гродненского облисполкома», — добавили в областной прокуратуре.