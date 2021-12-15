Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело из-за травмирования на производстве работника

Инцидент произошел в январе нынешнего года на лесохозяйственном предприятии. Укладчик пиломатериалов по указанию мастера цеха трудился за автоматическим двухпозиционным прессом. Его рука попала под пресс.





В результате рабочему ампутировали четыре пальца левой кисти с ранением ногтевой фаланги еще одного пальца. Телесные повреждения относятся к категории тяжких по признаку расстройства здоровья, соединенного со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

Расследованием Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты установлено, что мастер допустил рабочего к станку без соответствующей квалификации, без прохождения обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда и иных требований нормативных актов.

– В прокуратуре пришли к выводу о том, что допущенные нарушения состоят в причинной связи с наступившими тяжкими последствиями для рабочего. Первый заместитель прокурора Гомельской области отменил принятое органом предварительного следствия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда в отношении должностного лица. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление СК по Гомельской области, – сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.

Фото: ohranatruda.of.by

