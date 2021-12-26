Прокуратура Гомельской области возбудила дела за незаконное распространение персональных данных судей

Прокуратурой региона возбуждены 3 уголовных дела по факту незаконного распространения в сети Интернет сведений о частной жизни и персональных данных судей и их родственников.

- Согласно материалам дела, неустановленные лица с 14 по 15 декабря нынешнего года в Telegram-чатах, информационная продукция которых признана судом экстремистскими материалами, разместили персональные данных председателя и судьи Гомельского областного суда в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также данные их близких родственников без их согласия,- сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Гомельской области.