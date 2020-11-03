В прошедшем октябре сотрудники пограничной службы обнаружили склады с сильнодействующими веществами различных наименований. По заключениям экспертиз, представленные на исследование субстанции содержали в своем составе сильнодействующие вещества – оксандролон и болденон ундеценоат. По подозрению в незаконном обороте наркотических веществ были задержаны три человека 1992–1995 годов рождения.
По месту жительства одного из них правоохранители нашли еще и марихуану. По решению прокурора Гомельской области Виктора Морозова все трое заключены под стражу.
– Мера пресечения в отношении подозреваемых применена с учетом обстоятельств и общественной опасности преступлений, – подчеркивают в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
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Прокуратура Гомельской области санкционировала заключение под стражу трех подозреваемых в обороте сильнодействующих наркотиков
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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