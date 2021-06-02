Прохоров: молодежная организация должна быть более гибкой, постоянно совершенствоваться

Обращаясь к участникам пленума, Александр Прохоров отметил, что сегодня нет острой необходимости в коренной ломке организации:Второй секретарь ЦК БРСМ также представил проект Стратегии развития молодежной организации на 2021–2025 годы. В основу документа легли идеи и предложения, поступившие от ребят из регионов во время молодежных форумов и диалоговых площадок. В проекте стратегии прописаны семь основных направлений работы с молодежью. Особое внимание уделено вопросам гражданско-патриотического, правового воспитания и просвещения.Фото: БРСМ