Об этом на IX Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи заявил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.
Обращаясь к участникам пленума, Александр Прохоров отметил, что сегодня нет острой необходимости в коренной ломке организации:
– Мы смогли сохранить лучшие традиции молодежного движения Беларуси. Четко определены основные направления деятельности, которые находят поддержку в обществе. Но время не стоит на месте. И молодежная организация должна быть более гибкой, оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку, отвечать на современные вызовы общества, постоянно совершенствоваться, необходимо внедрять в работу новые формы и методы.
Второй секретарь ЦК БРСМ также представил проект Стратегии развития молодежной организации на 2021–2025 годы. В основу документа легли идеи и предложения, поступившие от ребят из регионов во время молодежных форумов и диалоговых площадок. В проекте стратегии прописаны семь основных направлений работы с молодежью. Особое внимание уделено вопросам гражданско-патриотического, правового воспитания и просвещения.
Фото: БРСМ
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Прохоров: молодежная организация должна быть более гибкой, постоянно совершенствоваться
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