На больших экранах Минска появился легендарный фильм "Таксист" в 4К. Зрителям также покажут свежую картину «Звук металла» и эксцентрическую комедию «Жвалы». Об этом информирует "Минск-Новости" со ссылкой на Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".
Показ реставрационной драмы Мартина Скорсезе «Таксист» стартует 24 июня. Фильм рассказывает о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, о насилии, которое тогда бушевало в обществе. Все это отражается в безумии антигероя – таксиста-ветерана Трэвиса Бикла. В 1976 году проект был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
– В столичных кинотеатрах покажут 4К-реставрацию фильма, сделанную в 2011 году под руководством режиссера. К просмотру приглашают в кинотеатры «Центральный», «Пионер», «Ракета» и «Falcon Club Бутик кино». Фильм на английском языке с русскими субтитрами, – анонсирует драму «АРТ Корпорейшн».
Для любителей авторских лент также подготовили сюрпризы. Можно будет посмотреть картину «Звук металла», получившую в 2021 году «Оскар» за лучший монтаж и лучший звук. Кинодебют Дариуса Мардера о суровом испытании, которому судьба подвергает героя Ризы Ахмеда, можно посмотреть с 24 июня в «Falcon Club Бутик кино».
Появится возможность посмотреть и фильм "Жваны", который рассказывает о настоящей дружбе.
Фото: pixabay.com
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Прокат легендарного фильма «Таксист» в 4К стартует в минских кинотеатрах
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