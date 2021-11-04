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  2. Производство собственной вакцины против COVID-19 подчеркивает высокий уровень нашей науки и медицины – Гигин

Производство собственной вакцины против COVID-19 подчеркивает высокий уровень нашей науки и медицины – Гигин

Своим мнением на тему производства белорусской вакцины против коронавируса поделился председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


- Важно, что Беларусь оказалась способна произвести эту вакцину. Это подчеркивает высокий уровень нашей науки и медицины. Но имеющиеся вакцины сейчас – и китайская, и «Спутник V», безусловно, эффективны. Это уже доказано, - отметил специалист.

Эксперт подчеркнул: принимая решение вакцинироваться, человек должен помнить, что он несет ответственность не только перед собой, но и перед своими близкими и окружающими.


- Сейчас не время рассуждать о достоинствах и недостатках вакцинации. Но человечество за последние 200 лет доказало, что вакцина – это эффективный способ борьбы с определенными заболеваниями. Для меня непонятны рассуждения о вакцинации, которые сейчас идут, когда мы имеем дело со смертельно опасным заболеванием, - заключил он.
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Фото: Михалевич Диана
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