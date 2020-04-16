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  2. Производство сельхозпродукции в январе — марте выросло в Беларуси на 5,5%

Производство сельхозпродукции в январе — марте выросло в Беларуси на 5,5%

В январе — марте текущего года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2 млрд 895,8 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем —мартом 2019 года в сопоставимых ценах на 5,5%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.


В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 млрд 804,5 млн рублей, рост в сопоставимых ценах на 6%.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий выросло на 4,7% (произведено (выращено) 467,8 тыс. тонн), в сельхозорганизациях — на 5,4% (448,1 тыс. тонн). Производство молока выросло на 5,7% (произведено 1 млн 834,8 тыс. тонн), в сельхозорганизациях — на 6,1% (1 млн 796 тыс. тонн).

По данным Белстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, или 99% к аналогичному прошлогоднему уровню, в том числе коров — 1,4 млн (100,2%). Численность свиней составила 2,6 млн голов — плюс 2,9%.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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