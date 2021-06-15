Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе – мае снизилось на 0,3%

В сельскохозяйственных организациях было выпущено продукции на BYN 5,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода прошлого года.В хозяйствах всех категорий получено 753 тыс. т скота и птицы в живом весе, 3207,2 тыс. т молока, 1422 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,6% молока и 87,4% яиц.На 1 июня в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней – 2,5 млн.