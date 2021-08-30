Производство по уголовному делу в отношении директора и проектного менеджера ООО "Пандадок" прекращено

Производство по уголовному делу в отношении директора и проектного менеджера ООО "Пандадок" завершено, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на на информацию Генпрокуратуры.
– Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 УК Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова, которые обвиняются в мошенничестве, – пояснили в ГП.
Отмечается, что Дмитрий Рабцевич, будучи директором ООО "Пандадок", и Виктор Кувшинов (проектный менеджер), действуя совместно с неустановленными лицами, организовали изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). В документе была указана недостоверная информация о сделках общества по реализации ТМЦ. Налоговый орган удовлетворил заявление – более BYN 38 тыс. были возвращены на расчетный счет организации, после чего фигуранты завладели деньгами и потратили их на личные нужды.
Во время предварительного следствия мужчины признали свою вину полностью и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше BYN 77 тыс.