Производство молока в Беларуси за пять лет выросло более чем на 10%

Об этом пишет БЕЛТА.
– За последнее пятилетие удалось увеличить объем производства молока в целом по стране более чем на 10%. В прошлом году мы достигли цифры 7,8 млн тонн. Перспективы очевидны: по результатам года мы увеличим объем производства на 100 тыс. т, а по итогам пятилетки планируем выйти на цифру 9,2 млн тонн, – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на экспортном форуме "Беларусь молочная".
Он подчеркнул, что на внешних рынках сегодня наблюдается серьезный спрос на белорусскую молочную продукцию.
– Потребности внутреннего рынка удовлетворены. Сегодня мы прикладываем максимум усилий для наращивания экспортного потенциала нашей страны в молочной отрасли. Предприятия работают устойчиво и рентабельно. Зарабатывают сырьевые зоны, переработка и наши трейдеры, которые продают молоко на внешних рынках. Мы стараемся вместе с экспертами определить дальнейшую стратегию белорусского экспорта в молочном производстве, – уточнил руководитель ведомства.
По его словам, валовое производство молока в Беларуси наращивается за счет максимальной реализации потенциала продуктивности коров молочного стада при сохранении на протяжении последних лет их численности на уровне 1,4 млн. Пятитысячный рубеж в продуктивности дойного стада был преодолен в 2018 году, а в 2020-м цифра составила 5,3 тыс. кг молока с прибавкой к уровню 2019 года в 271 кг.
За девять месяцев текущего года средний удой молока от коровы превысил прошлогодний показатель на 70 кг и составил 4104 кг.
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