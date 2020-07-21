Производство индейки в Копыльском районе открывает новые возможности для птицеводов и региона

Памятный знак по случаю начала строительства нового объекта агрокомбината «Дзержинский» по производству индейки в деревне Песочное Копыльского района открыли сегодня.



В церемонии приняли участие представители руководства области, Копыльского района и агрокомбината «Дзержинский». Для укрепления экономики предприятия и региона это важное производство, которое будет выпускать востребованный и конкурентоспособный продукт, усилит позиции птицеводов агрокомбината как на внутреннем, так и внешних рынках.



Как сообщили в Миноблисполкоме, строительство комплекса производственных площадок по выращиванию индейки в Копыльском районе соответствует целям и задачам Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. Проектом предусмотрен замкнутый цикл производства, который позволит полностью контролировать все технологические процессы, обеспечив безопасность конечного продукта. Независимость от поставщиков сырья обеспечит оптимальную себестоимость и доступную цену на прилавках. Строительство комплекса также, что немаловажно, позволит сократить импортные закупки, создать новые рабочие места в регионе и увеличить отчисления в бюджет.