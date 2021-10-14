Производители рапсового масла и молокопродуктов лидируют в рейтинге биржевых экспортеров сельхозпродукции

По итогам 9 месяцев 2021 г. пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции, работающих на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сформировали предприятия масложировой и молочной отраслей. Рейтинг рассчитывался исходя из объема и количества сделок, совершенных компаниями в течение отчетного периода.

Так, на первом месте со значительным отрывом от конкурентов расположилось ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» – один из ведущих белорусских переработчиков масличных культур. За счет регулярных поставок рапсового масла в страны Европы предприятию удалось более чем в 3 раза нарастить объемы экспорта своей продукции через биржевую площадку.

Второе место в рейтинге поделили между собой два отечественных флагмана масложировой промышленности – ЗАО «Облрапсагросервис» и ООО «Агропродукт». Как и ОАО «Витебский МЭЗ», данные предприятия использовали БУТБ для реализации рапсового масла за рубеж, что позволило им существенно улучшить экспортные показатели. Для ЗАО «Облрапсагросервис» темп роста составил 2209%, а для ООО «Агропродукт» – 945%.

Четвертое место в рейтинге досталось ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – крупному игроку на отечественном рынке молочной продукции. Через биржевую площадку предприятие экспортировало сливочное масло, сухое молоко и казеин, а основными рынками сбыта были Российская Федерация и Германия. В результате с учетом благоприятной конъюнктуры экспортные продажи ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» выросли в 2,7 раза.

Наконец, пятое место в рейтинге впервые занял производитель сахара – ОАО «Скидельский сахарный комбинат». Попасть в ТОП-5 биржевых экспортеров сельхозпродукции предприятие смогло благодаря переводу на биржу реализации значительных объемов свекловичной мелассы. Оказалось, что эта продукция чрезвычайно востребована в Прибалтике, а конкуренция в ходе торгов помогла отечественному производителю получить дополнительную валютную выручку.

За январь-сентябрь 2021 г. экспорт товаров через БУТБ увеличился на 76%, до 564 млн USD, в том числе рапсового масла – в 2,4 раза, до 48 млн USD, сливочного масла – на 21%, до 13 млн USD, сухого молока – на 17%, до 9 млн USD, и мелассы – до 6 млн USD (в 2020 г. сделок с этой продукцией не было).