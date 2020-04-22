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Производители чая говорят о возможном повышении цен

Пандемия коронавируса может привести к росту цен на чай на мировом рынке. Причиной эксперты называют сокращение объемов сбора.


Цены могут пойти вверх из-за глобального превышения спроса над предложением, заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. «Повышение спроса связано и с текущей ситуацией, так как традиционным для чая является его потребление дома, в том числе и в качестве натурального, полезного для здоровья продукта", —отметил он.

По словам эксперта, чем больше ручного труда, тем больше риски для сектора — будь то чай, ягоды или фрукты, проблемы возникают из-за введенного в ряде регионов карантина, проблем с трудовой миграцией между странами и регионами и т. д.

«Уборку раннего урожая пропустили из-за трехнедельного карантина, сейчас начинается уборка основного; как она будет происходить, пока непонятно», — заявил директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Сбор первого урожая чая в Индии и Китае начался в середине марта, но из-за введенных ограничений на фоне пандемии в Шри-Ланке и Индии он, по сути, не состоялся, пишет РИА Новости. Первые чайные аукционы в Шри-Ланке в апреле после такой трехнедельной паузы проходят в новом, электронном формате, и демонстрируют превышение привычного уровня цен в среднем на 20%, отмечают эксперты.

 

 

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