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Производители бельгийского картофеля страдают от карантина

Из-за самоизоляции жители Бельгии стали меньше покупать национальное блюдо — картофель фри, сообщает Euronews.

Производители бельгийского картофеля столкнулись с огромными трудностями из-за карантина.

—Впервые в истории картофельный сектор обращается за поддержкой к правительству. Мы сталкиваемся с огромными трудностями и на европейском уровне, потому что в общей инфраструктуре законодательства и инструментов на случай кризисных ситуациях наш продукт нигде не упоминается. Мы также ищем решения и для фермеров, — сказал глава ассоциации Belgapom Ромэн Кулс.

В Бельгии закрылись почти все лавки с фритюрницами, где раньше можно было купить знаменитые кульки с нарезанной, поджаренной и политой соусами картошкой. Не лучше ситуация и с экспортом, хотя 90% бельгийского картофеля поставляется за рубеж. Однако сейчас из-за закрытия ресторанов по всей Европе цепь поставок продуктов питания оказалась нарушенной.

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Фото: Рейтер
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