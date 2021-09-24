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Произведения Янки Купалы представят в Стамбуле 25 сентября

25 сентября 2021 года в турецком Стамбуле запланирована встреча, посвященная творчеству белорусского поэта Янки Купалы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный литературный музей Янки Купалы. 

Архивное фото

В этот день в белорусском сквере Дружбы в Стамбуле будет представлена выставка "Янка Купала в диалоге культур". Также состоится праздник "Богач" акция "Читаем Купалу вместе". 

По словам организаторов, в рамках акции "Читаем Купалу вместе" Турция попадет в список стран, соединенных с Беларусью купаловским словом. Реализация этого международного проекта началась в 2012 году. Проект был по достоинству оценен в России, Грузии, Франции, Эстонии, Сербии и других странах. 

- Гости смогут погрузиться в атмосферу народного праздника осеннего урожая и насладиться национальным колоритом во время участия в интерактивной программе, подготовленной музеем, - уточнили они.

Во время визита в Турцию также пройдут встречи руководства Государственного литературного музея Янки Купалы, Музея Адама Мицкевича и Музея невинности Орхана Памука в Стамбуле при участии городской мэрии. Они обсудят дальнейшее взаимодействие. 

Мероприятие реализуется на полях международного проекта "Янка Купала в диалоге культур". В нем также примут участие представители белорусской диаспоры, городских властей, стамбульской общественности и консульского корпуса. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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