Произведения Янки Купалы представят в Стамбуле 25 сентября

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В этот день в белорусском сквере Дружбы в Стамбуле будет представлена выставка "Янка Купала в диалоге культур". Также состоится праздник "Богач" акция "Читаем Купалу вместе".По словам организаторов, в рамках акции "Читаем Купалу вместе" Турция попадет в список стран, соединенных с Беларусью купаловским словом. Реализация этого международного проекта началась в 2012 году. Проект был по достоинству оценен в России, Грузии, Франции, Эстонии, Сербии и других странах.уточнили они.Во время визита в Турцию также пройдут встречи руководства Государственного литературного музея Янки Купалы, Музея Адама Мицкевича и Музея невинности Орхана Памука в Стамбуле при участии городской мэрии. Они обсудят дальнейшее взаимодействие.Мероприятие реализуется на полях международного проекта "Янка Купала в диалоге культур". В нем также примут участие представители белорусской диаспоры, городских властей, стамбульской общественности и консульского корпуса.