«Проигравших не будет»: объявлен Республиканский конкурс эскизов наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь»

– рассказываетПавел Михайлович не скрывает своей активной роли в этом проекте:Он особо подчеркивает, что конкурс пока объявлен именно на эскиз статуэтки.При этом круг награждаемых лиц и проектов будет максимально широким:Статуэтка же будет только одна, и только один победитель. Об этом четко сказано в Положении о конкурсе, которое было утверждено на заседании правления ОО «Белорусский фонд мира» и согласовано Министерством культуры Республики Беларусь и которое, к слову, разрабатывал Павел Сапотько.Уже сформирована экспертная комиссия, которая будет оценивать работы претендентов. В ее состав войдут члены бюро правления Белорусского фонда мира, а также видные белорусские художники и скульпторы – не только академисты, но и представители народно-декоративного направления. Возглавит комиссию народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Иван Миско.У художников свой подход к оценке конкурсных работ.– говоритВ Положении о конкурсе нет никаких ограничений ни в возрасте, ни даже в гражданстве. Эскиз можно выполнить на компьютере или на бумажном носителе, а можно в натуральную величину размером до 35 см.Павел Сапотько с нетерпением ждет конкурсных работ.Любопытен взгляд авторов на само слово «мир». И мне подумалось, что прозаические умы часто понимают здоровье как отсутствие болезни, а мир как отсутствие войны. Но в этих понятиях нечто гораздо большее – активный, яркий и ясный позитивный смысл.говорит Павел Сапотько. —Так что проигравших не будет, и это очень хорошая отправная точка для прочного мира и единения. Уверена, что творческие люди внесут свой весомый вклад в этот процесс.Фото из социальных сетей