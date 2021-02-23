«Проигравших не будет»: объявлен Республиканский конкурс эскизов наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь»

Эта высшая награда будет вручаться ежегодно по итогам Республиканского конкурса «Миротворец года».
– Идея такого конкурса возникла еще год назад, – рассказывает директор Национального агентства по туризму, член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Павел Сапотько. – Но в связи с пандемией и некоторыми другими организационными моментами этот вопрос пришлось отложить. Нынешний же год у нас объявлен Годом народного единства. К тому же очень скоро мы будем праздновать юбилей Белорусского фонда мира, и я считаю, что этот конкурс эскизных проектов будет в этих условиях как нельзя кстати.
Павел Михайлович не скрывает своей активной роли в этом проекте:
– Меня привлекли к этой работе еще в то время, когда я был директором Национального исторического музея. Я с радостью согласился и считаю, что такая награда в стране должна существовать.
Он особо подчеркивает, что конкурс пока объявлен именно на эскиз статуэтки.
– Будет определен лауреат, и потом на основе этого эскиза будет отлита красивая статуэтка, которая будет вручаться ежегодно тем представителям общественности, которые много делают во благо мира, стабильности, солидарности. За последние годы было реализовано множество подобных проектов. А потому возникла замечательная идея поддержать и поощрить тех, кто внес большой вклад в укрепление ценности мира, солидарности, толерантности и благополучия. В том числе и в развитие международного культурного сотрудничества с зарубежными странами.
При этом круг награждаемых лиц и проектов будет максимально широким:
– Это могут быть проекты издательские, информационные, научные, прикладные, по работе в регионах. Представители органов государственной власти, средств массовой информации, учреждения культуры, образования, науки, просто общественники.
Статуэтка же будет только одна, и только один победитель. Об этом четко сказано в Положении о конкурсе, которое было утверждено на заседании правления ОО «Белорусский фонд мира» и согласовано Министерством культуры Республики Беларусь и которое, к слову, разрабатывал Павел Сапотько.
Уже сформирована экспертная комиссия, которая будет оценивать работы претендентов. В ее состав войдут члены бюро правления Белорусского фонда мира, а также видные белорусские художники и скульпторы – не только академисты, но и представители народно-декоративного направления. Возглавит комиссию народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Иван Миско.
У художников свой подход к оценке конкурсных работ.
– Наградная статуэтка на тему «Символ мира» должна представлять собой небольшое произведение искусства, в котором через точное композиционное воплощение идеи в определенном материале должна быть решена главная задача – создание символа мира, который бы не только визуально, но и эмоционально воздействовал на зрителя, – говорит член экспертной комиссии, доцент кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Константин Костюченко. – Организаторы конкурса не ограничивают участников ни техникой исполнения, ни материалами дальнейшего изготовления наград и приглашают к участию как профессиональных, так и начинающих художников.
В Положении о конкурсе нет никаких ограничений ни в возрасте, ни даже в гражданстве. Эскиз можно выполнить на компьютере или на бумажном носителе, а можно в натуральную величину размером до 35 см.
Павел Сапотько с нетерпением ждет конкурсных работ.
– Мне как члену жюри суперинтересно, как люди видят эту статуэтку – символ мира. В этом есть даже исследовательский аспект. Уже в самом названии «Символ мира – Беларусь» мы даем понять, что Беларусь сейчас – это символ мира. А как воплотят наши уважаемые авторы этот тезис в своих художественных работах, представляет очень большой интерес.
Любопытен взгляд авторов на само слово «мир». И мне подумалось, что прозаические умы часто понимают здоровье как отсутствие болезни, а мир как отсутствие войны. Но в этих понятиях нечто гораздо большее – активный, яркий и ясный позитивный смысл.
— Я думаю, что это будет интересное действо, и каждый эскиз будет достоин того, чтобы его как образ сохранить, — говорит Павел Сапотько. — Я думаю, что мы все эскизы либо передадим в один из музеев, либо они будут заархивированы в Белорусском фонде мира. Это очень хорошая вещь в плане раскрепощения творческой инициативы для творческих, инициативных, креативных людей.
Так что проигравших не будет, и это очень хорошая отправная точка для прочного мира и единения. Уверена, что творческие люди внесут свой весомый вклад в этот процесс.
Фото из социальных сетей
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«Проигравших не будет»: объявлен Республиканский конкурс эскизов наградной статуэтки Белорусского фонда мира «Символ мира – Беларусь»
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