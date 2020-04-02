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Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года

Действие четырех программ олимпийской солидарности, которые поддерживают свыше 1,6 тысячи спортсменов во всем мире, продлено до старта летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Такое решение принято по результатам видеоконференции с комиссией атлетов МОК. Об этом сообщается на сайте НОК Беларуси, пишет БЕЛТА.

Программы включают олимпийские стипендии для атлетов, гранты на поддержку национальных команд, поддержку спортсменов-беженцев и субсидии на подготовку к Олимпийским играм. Как подчеркнула председатель комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, решение продлить действие программ позволит соблюсти принципы солидарности и универсальности и не повлияет на подготовку спортсменов в связи с переносом Олимпийских игр в Токио. Все программы олимпийской солидарности, связанные с Играми-2020, будут продлены до 2021 года. Всего в них вовлечено более 1,6 тысячи спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов.

МОК официально подтвердил комиссии условия квалификации на Игры. Все спортсмены, получившие право на выступление в Токио, сохранят свои лицензии после переноса соревнований. Эти квоты не будут пересмотрены.

От МОК в конференции приняли участие президент организации Томас Бах, заместитель генерального директора, глава комиссии олимпийской солидарности Джеймс Маклеод, исполнительный директор Кристоф Дуби, спортивный директор Кит Макконнелл, директор медицинской комиссии Ричард Баджетт.

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