Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Мингорисполкома.
В документе будут определены площадки для строительства многоквартирного жилья, а также будет решен вопрос с территориями, где планируется снос существующей усадебной или малоэтажной застройки. Предполагается, что полностью программа будет сформирована за ближайший месяц.
"Существенная часть обращений граждан связана с вопросами сноса частного сектора: будет ли он и когда. Многие жители усадеб живут в напряжении уже продолжительное время, не зная точных перспектив. Поэтому нужна четкая стратегия на ближайшее десятилетие, надо четко определить, что пойдет под снос, а что нет, чтобы разрешить собственникам сохраняемых на этот период домов заниматься реконструкцией своего жилья", – пояснил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
Что касается ближайших планов, то, по информации местных органов власти, в течение следующего и нескольких последующих лет жилищное строительство будет сконцентрировано в Смолевичах, Соколе, Чижовке, в районе улицы Ангарской, на территории бывшей деревни Сухарево. Также в нынешнем году начнется освоение еще одной новой площадки – территории Санкт-Петербургского квартала.
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Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в Минске
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ