Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в Минске

В документе будут определены площадки для строительства многоквартирного жилья, а также будет решен вопрос с территориями, где планируется снос существующей усадебной или малоэтажной застройки. Предполагается, что полностью программа будет сформирована за ближайший месяц., – пояснил первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.Что касается ближайших планов, то, по информации местных органов власти, в течение следующего и нескольких последующих лет жилищное строительство будет сконцентрировано в Смолевичах, Соколе, Чижовке, в районе улицы Ангарской, на территории бывшей деревни Сухарево. Также в нынешнем году начнется освоение еще одной новой площадки – территории Санкт-Петербургского квартала.