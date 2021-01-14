Прогноз риелторов: цены на квартиры в Минске продолжат снижение, но сократится и число предложений

Аналитики в сфере жилой недвижимости пока не видят оснований для роста цен на квартиры в белорусской столице. Вместе с тем они советуют потенциальным покупателям не обольщаться относительно большого выбора жилых помещений по низким ценам: продавцы могут не доставить им такой радости.
– Предложение на столичном рынке недвижимости сейчас более чем достаточное: можно без проблем выбрать квартиру под любой запрос, цены постепенно снижаются, а собственники чаще идут на торг, – так характеризуют сложившуюся в начале года ситуацию в Минске эксперты агентства недвижимости «Твоя столица». – Наибольший дисконт ждет покупателей квартир, готовых к проживанию, и квартир от 2010 года постройки со стандартной строительной отделкой. Поэтому, выбрав жилье по вкусу и финансовым возможностям, не надо стесняться торговаться.
По данным риелторов, средняя цена квадратного метра квартир стандартных потребительских качеств по итогам реальных сделок декабря 2020 года в столице составила 1240 долларов США в эквиваленте для однокомнатных, 1153 доллара – для двухкомнатных и 1110 долларов – для трехкомнатных квартир.
– Цены, скорее всего, продолжат снижение, но вместе с тем постепенно будет сокращаться и число предложений, – предрекают аналитики. – При сильном снижении значительная часть собственников решает приостановить продажу – и действительно «вкусные» варианты могут уйти с рынка.
Риелторы рекомендуют потенциальным продавцам жилья поторопиться: тренд на снижение цен будет нарастать, и в выигрыше окажутся те, кто сейчас готов слышать специалистов в вопросах определения цены и разумно торговаться.
– Вопросы обмена жилья на вторичном рынке однозначно не стоит откладывать, – продолжают в агентстве недвижимости. – Ожидая снижения цен на жилье для обмена, нужно держать в уме, что и имеющаяся у вас квартира не дорожает, доступных кредитов на доплату практически нет. К плюсам сложившейся ситуации можно отнести большое предложение. Как говорилось выше, выбрать новую квартиру не составит труда как на вторичном рынке жилья, так и на рынке новостроек.
По данным риелторов, в 2020 году цены на жилье в Минске упали в среднем на 7% по сравнению с 2019-м. Доминирующим фактором стал обменный курс доллара, который за год вырос примерно на четверть:
– Поскольку рос доллар, то и квартиры дорожали в рублях. Цены держались, пока был стабилен спрос. Но когда спрос в какой-то момент обвалился, за ним рухнули и цены.
К проблемам с долларом добавилась пандемия коронавируса, и спрос упал почти вдвое как на первичном, так и на вторичном рынках. Правда, данный фактор к концу года отошел на второй план. Еще одним важным моментом стало сокращение кредитования.
Фото: БЕЛТА
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Прогноз риелторов: цены на квартиры в Минске продолжат снижение, но сократится и число предложений
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